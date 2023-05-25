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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Суспільство
27 травня 2023, 18:13

Настав час повертати своє — Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляє, що настав час повертати своє.

На цьому він наголосив на своїй сторінці в мережі Facebook.

З такими словами Головнокомандувач ЗС України опублікував відеоролик з молитвою за визволення України «Благословіть наш рішучий наступ!»

У межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.

На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги.

АрміяInform
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