27 травня 2023, 18:13 Настав час повертати своє — Валерій Залужний Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляє, що настав час повертати своє. На цьому він наголосив на своїй сторінці в мережі Facebook. З такими словами Головнокомандувач ЗС України опублікував відеоролик з молитвою за визволення України «Благословіть наш рішучий наступ!» У межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників. На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги. АрміяInform Твітнути