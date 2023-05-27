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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
28 травня 2023, 19:25

У Генштабі уточнили кількість збитих уночі дронів - 58 із 59

Російська армія в ніч на 28 травня запустила по Україні 59 дронів-камікадзе Shahed, 58 з них знищили Сили оборони.

уточнені дані Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив у Фейсбуці.

"За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed, 58 із 59 було знищено нашими захисниками", — ідеться у повідомленні.

У ніч на 28 травня російські загарбники атакували Україну безпілотниками Shahed-136/131 з північного та південного напрямків. На ранок стало відомо про збиття 52 ворожих дронів.

Зокрема, у Києві внаслідок нічної атаки росіян загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. Уламками пошкоджені цивільні об'єкти в декількох районах міста.

Укрінформ
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