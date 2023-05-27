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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
28 травня 2023, 19:32

Головною гарантією для України має стати членство у НАТО – Єрмак

Україна потребує гарантій безпеки на шляху до членства в НАТО, тому що головною гарантією для країни є членство в Альянсі.

Про це в інтерв’ю Голос Америки заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Щодо гарантій безпеки. Ви знаєте, що Президент Зеленський почав про це говорити вже багато місяців тому, що ми потребуємо гарантій безпеки на шляху до нашого членства в НАТО. Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде», - сказав він.

За словами Єрмака, документ Київський безпековий компакт (Kyiv Security Compact) враховує всю ситуацію, можливі гарантії, які Україна може отримати, і пояснює чому гарантії саме такі.

«Ми не говоримо про п'яту статтю (НАТО – ред.), доки ми не станемо членами НАТО. Тобто, це абсолютно реальні гарантії», - додав глава ОП.

Єрмак зазначив, що Україна бачить гарантії безпеки на шляху свого членства в НАТО, яке може статися, якщо ситуація з безпекою це дозволить.

«Але альтернативи цьому немає. Ми бачимо себе членами НАТО», - підкреслив він.

Раніше, в ході дискусії на полях щорічного Брюссельського форуму генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкращою гарантією безпеки для України могло б бути членство в НАТО, але це є неможливим під час війни, оскільки союзники по НАТО не мають консенсусу в цьому питанні.

Укрінформ
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