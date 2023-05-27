Ердоган перемагає на президентських виборах у Туреччині – попередні дані

28 травня 2023, 19:48

У другому турі виборів президента Туреччини, після опрацювання бюлетенів з 95.24% виборчих урн лідирує Ердоган.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство “Анадолу”, яке отримує дані від Вищої виборчої комісії.

Президент Ердоган набрав 52,34%, лідер опозиції Киличдароглу - 47,66%.

Лідер опозиції лідирує в окремих провінціях на заході, сході та півдні країни, а також у провінції Анкара. В усіх інших перемогу здобуває чинний президент Ердоган.

Ердоган перемагає у 52 провінціях, Киличдароглу - у 29-ти.

За підрахунком результатів другого туру за кордоном, після підрахунку 32,07% голосів перемогу здобуває президент Ердоган з показником 52,34%. Кемаль Киличдароглу набрав 47,66% Кемаль Киличдароглу лідирує за результатами голосування в США, Канаді, Австралії, Китаї, Казахстані, Болгарії, Греції, Румунії ПАР, Нігерії та інших країнах; Ердоган - в Норвегії, ФРН, Нідерландах, Франції, Ірані, Іраці, Узбекистані, Лівії, Єгипті, Пакистані, Малайзії та інших. Виборчі бюлетені з окремих країн все ще лишаються не врахованими.

Як повідомлялося раніше, у другому турі президентських виборів громадяни Туреччини обирали між діючим президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Киличдароглу