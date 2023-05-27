Сили оборони обстріляли «вагнерівців», які виходили з Бахмута - 80 загиблих та 119 поранених

30 травня 2023, 14:56

Упродовж останньої доби на Бахмутському напрямку не було боєзіткнень. Внаслідок обстрілу Силами оборони «вагнерівців», які відходять з міста, знищено 80 та поранено 119 загарбників.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«За останні дні ми спостерігали суттєве зменшення боїв, було по 2-3 боєзіткнення. Цієї доби не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи угруповання «Вагнера», замінюючи його підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими. Саме це відведення має гнітючий вплив на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі по собі теж вже багато брали участь у боях, це другий-третій склад, який заходить, плюс вони бачать, в якому стані виходять злочинці з «Вагнера», плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті цього, за цю добу було 80 окупантів ліквідовано, 119 зазнали поранень, знищені одна БМП, БПЛА, зенітна гармата, 2 авто та 5 бойових складів з боєприпасами», - повідомив Череватий.

Він наголосив, що відхід вагнерівців не є жестом доброї волі останніх, а результатом героїчних дій українських захисників.

«Нам вдалося зламати їхній бойовий потенціал, вдалося знищити злочинне угруповання «Вагнера», а всі ці бравурні заяви – це просто латентна капітуляція. Він (ватажок вагнерівців Євген Пригожин – ред.) тікає, залишає Бахмут, щоб зберегти залишки свого угруповання», - зазначив Череватий.

Відповідаючи на запитання, чи будуть повертатися вагнерівці на свої позиції на Бахмутському напрямку, речник повідомив, що це залежатиме від військового керівництва РФ.

«З найближчих дій це не видно, але це дуже залежить від військово-політичного керівництва їхньої злочинної держави. А особовий склад - це велика проблема, на відміну від того, що він (Пригожин – ред.) кричав про снаряди, насправді головна проблема їхня – це особовий склад. Як там складуться обставини, що вони будуть змушені зробити, я думаю, найближчий час покаже», - наголосив речник.

Чреватий також зауважив, що важливим фактором є заведення в Бахмут найкращих підрозділів росіян, які залишились. Це свідчить, наскільки важливим як символ є це місто.

«Таку ганьбу отримавши, що до кінця не змогли взяти впродовж 10 місяців районний центр, а зараз ще й не втримати, то вони розуміють, що це занадто великі, крім військових, ще й репутаційні втрати», - додав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки укомплектовані підрозділи, які замінюють вагнерівців, речник повідомив, що вони не ідеальні, адже зазнали втрат і потребують певного підсилення, чим вони зараз і займаються.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку суттєво знизилась інтенсивність наступальних дій російських загарбників, водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась. На місце «вагнерівців» заходить регулярна армія РФ.