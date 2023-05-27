У луганському офісі «Слуги Народу» відбулася зустріч із питань ВПО

30 травня 2023, 16:49

В офісі Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» відбулася зустріч, присвячена проблемним питанням внутрішньо переміщених осіб та розбудови Луганської області після деокупації.

«У таких складних умовах разом із депутатами від «Слуги Народу» роблю все можливе, щоб підтримати вимушених переселенців із Луганщини. Сьогодні луганський офіс «Слуги Народу» став майданчиком для обговорення проблемних питань ВПО. Запросив до діалогу своїх колег – парламентарів та наших земляків. Дякую їм за те, що відгукнулися та долучилися до роботи над вирішенням питань переселенців», – розповів про захід голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Кузнєцов.

Участь в обговоренні взяли народні депутати України з тих областей, які мають схожі проблеми з Луганщиною. Зокрема, Дмитро Любота з Куп’янська, Олександр Кабанов із Запоріжжя, Павло Якименко з Харкова. До заходу також долучилися ексочільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, начальник Головного управління ДПС у Луганській області Ольга Височина, секретар Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Малеванець.

«Разом із нардепами від партії «Слуга Народу» обговорили проблеми ВПО та можливості їх вирішення, зокрема на законотворчому рівні. Дискутували щодо майже 30 нагальних питань, які гостро стоять перед переселенцями. Йдеться про житло, працевлаштування, також про недоцільні виплати людям, які отримали статус ВПО та повернулися на окуповані території, про бізнес, умови для повернення людей після деокупації, компенсації тощо», – прокоментував свою участь у заході Сергій Гайдай.

За результатами зустрічі було узгоджено подальший план спільних дій, спрямованих на розв'язання питань, порушених під час обговорення.