Рада зменшила призовний вік для громадян до 25 років

30 травня 2023, 15:02

Верховна Рада ухвалила закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі,.

Він уточнив, що ухвалення законодавчого акту "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (№9281) підтримали 304 депутати.

Так, документ передбачає зменшення призовного віку для громадян з 27 до 25-річного віку.

Згідно з пояснювальною запискою, донині на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. При цьому на військовий облік військовозобов’язаних підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

На думку авторів документу, під час дії правового режиму воєнного стану в Україні немає необхідності в тривалому перебуванні громадян, до 27 річного віку, на військовому обліку призовників.

Очікується, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.