Україна денонсувала угоду з Білоруссю про пенсії

30 травня 2023, 15:20

Верховна Рада денонсувала Угоду між урядами України та Республіки Білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення.

Про це народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Телеграмі.

Парламентарій зазначив, що за ухвалення відповідної постанови №0196 проголосував 301 депутат.

Згідно з нею, угоду денонсовано у зв’язку з підтримкою Білоруссю відкритої повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Угода між урядами України та Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення була вчинена в Києві 14 грудня 1995 року.

Як повідомлялося, у квітні Кабінет Міністрів ініціював денонсацію Угоди між урядами України та Білорусі про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення.