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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
30 травня 2023, 15:24

У ДТЕК пояснили причину відключення світла по всій країні

Відключення електропостачання по всій Україні у вівторок, 30 травня, сталося через зниження частоти в об’єднаній енергосистемі.

Про це ДТЕК повідомив у Телеграмі.

"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України", — ідеться в повідомленні.

Причини зниження частоти з’ясовують фахівці Укренерго. Станом на 14:32 компанія надала дозвіл на відновлення електропостачання.

Як повідомлялося, у Києві та в низці інших міст країни фіксується масове відключення світла.

Укрінформ
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