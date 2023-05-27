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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Суспільство
30 травня 2023, 15:32

Понад 14 тисяч українських дітей пройшли медичну реабілітацію через наслідки війни

Українські діти болісно переживають війну в країні, навіть найменші помічають те, що відбувається навколо них. Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», серед матерів українських дітей віком від 3 до 17 років, 60% українських дітей були свідками або учасниками тих чи інших подій, пов’язаних з війною.

Широкомасштабне вторгнення росії негативно позначилося і на здоров’ї батьків та малюків, що народилися в дні російсько-української війни.

Стрес, недоїдання, зневоднення, перебування в шкідливих умовах, на кшталт бомбосховищ або підвалів — усе це нерідко негативно відбивається на перебігу вагітності. Як результат — частина дітей народжується передчасно та/або з певними хворобами.

Як повідомляється на офіційній сторінці Facebook Міністерства охорони здоров’я, в рамках Програми медичних гарантій держава гарантує пакети безоплатних послуг для реабілітації дітей та немовлят:

— «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя»;

— «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах»;

— «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах».

З початку року таку реабілітацію пройшли вже понад 14 тисяч українських дітей. З них понад 2,5 тисячі — за пакетом «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя».

У рамках цього пакета допомога передбачена не лише для немовлят. Батьки або доглядачі дітей до трьох років також можуть безоплатно отримати цілий ряд послуг, зокрема:

· психологічний супровід;

· навчання з особливостей догляду за немовлям та його розвитком;

· підбір, адаптацію спеціального обладнання й засобів альтернативної комунікації для дитини та тренінг із їхнього використання.

Аби отримати послуги з реабілітації дітей, батькам достатньо мати:

· направлення лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;

· направлення від лікаря, що лікує;

· направлення на переведення з іншого медичного закладу чи підрозділу лікарні.

Для дітей старше ніж три роки обов’язковою умовою надання такої послуги неповнолітнім є наявність у мультидисциплінарній реабілітаційній команді лікаря-педіатра.

Знайти медзаклад, який надає потрібні послуги, можна на сайті Національної служби здоров’я України або за номером довідкової служби: 16-77

Підготувала Леся Медведенко

АрміяInform
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