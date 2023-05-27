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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Кримінал
30 травня 2023, 15:36

В Україні розроблено стандарти розслідування воєнних злочинів

Офіс Генпрокурора спільно з провідними національними експертами із міжнародного гуманітарного права розробив та представив методологічні посібники щодо стандартів розслідування воєнних злочинів для слідчих та прокурорів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Команда експертів і практиків напрацювала одразу дві частини методологічних рекомендацій. Перша з них — «Стандарти розслідування воєнних злочинів. Загальна частина» — розглядає усі основні воєнні злочини, які фіксуються в Україні, та пропонує чіткі алгоритми щодо проведення процесуальних дій у вказаних випадках.

Також розроблено набір стандартів, що стосуються конкретного виду злочинів — «Незаконне позбавлення волі та катування». У ньому детально розглянуті особливості таких злочинів та запропоновані правила роботи для слідчих та прокурорів відповідно до сучасних світових підходів.

«Це один з перших продуктів такого масштабу та якості у сфері розслідування міжнародних злочинів, розроблений разом з практиками для практиків. Кожний етап розробки супроводжувався апробацією серед колег, які щоденно працюють з кримінальними провадженнями цієї категорії. Переконаний, ці документи стануть незамінним інструментом для поширення найкращих підходів в усій системі органів правопорядку та прокуратури», — зазначив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Наразі триває робота над стандартами розслідування інших видів воєнних злочинів — надалі заплановано публікацію посібників на теми «Депортація» та «Напади на цивільні об’єкти».

Детальніше ознайомитись із методологічними посібниками можна за цим посиланням.

АрміяInform
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