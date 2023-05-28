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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
01 червня 2023, 08:06

росіяни будують масштабні комплекси для сортування й зберігання трупів

За інформацією ГУР МО, у курську та ростові-на-дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу

Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.

До комплексів будуть входити:

пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську ― понад 800 мільйонів рублів.

Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.

ГУР МО
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