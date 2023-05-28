Білий дім офіційно повідомив про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів.
Інформацію про це розміщено на сайті Пентагону.
«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони», — йдеться у повідомленні відомства.
У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США.
Таким чином, українські захисники отримають:
додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
ракети AIM-7 для систем ППО;
системи протиповітряної оборони Avenger;
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
105-мм танкові боєприпаси;
високоточні авіаційні боєприпаси;
авіаційні ракети Zuni;
боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
протитанкові системи AT-4;
понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;
обладнання та системи для розмінування;
боєприпаси для руйнування перешкод;
прилади нічного бачення.
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — наголосили у відомстві.