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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
01 червня 2023, 10:20

Білий дім офіційно повідомив про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів.

Інформацію про це розміщено на сайті Пентагону.

«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони», — йдеться у повідомленні відомства.

У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США.

Таким чином, українські захисники отримають:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

ракети AIM-7 для систем ППО;

системи протиповітряної оборони Avenger;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;

протитанкові системи AT-4;

понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

боєприпаси для руйнування перешкод;

прилади нічного бачення.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — наголосили у відомстві.

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