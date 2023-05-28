01 червня 2023, 10:20 Білий дім офіційно повідомив про новий пакет військової допомоги Україні Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів. Інформацію про це розміщено на сайті Пентагону. «Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони», — йдеться у повідомленні відомства. У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США. Таким чином, українські захисники отримають: додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot; ракети AIM-7 для систем ППО; системи протиповітряної оборони Avenger; зенітні комплекси Stinger; додаткові боєприпаси для HIMARS; 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди; 105-мм танкові боєприпаси; високоточні авіаційні боєприпаси; авіаційні ракети Zuni; боєприпаси для безпілотних авіаційних систем; протитанкові системи AT-4; понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї; обладнання та системи для розмінування; боєприпаси для руйнування перешкод; прилади нічного бачення. «Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — наголосили у відомстві. Ірта-fax Твітнути