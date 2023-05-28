Страхування від воєнних ризиків: Олексій Кузнєцов пояснив, що пропонує Парламент вітчизняним інвесторам

01 червня 2023, 14:29

29 травня Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт № 9015, завдяки якому вітчизняні інвестори зможуть отримати захист від воєнних ризиків. Чим важливий цей документ, розповів голова Луганського обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Кузнєцов.

«Законопроєкт удосконалює фінансові механізми стимулювання експортної діяльності та виправляє прогалину, яка обмежувала можливості страхування внутрішньоукраїнських інвесторів.

Наразі функція захисту від воєнних ризиків в Україні доступна лише іноземним інвесторам, які користуються послугами європейських та американських страхових агенцій. Для українських інвесторів цей механізм обмежений», – прокоментував наявну проблематику Олексій Кузнєцов.

За його словами, законопроєкт № 9015 пропонує розширити можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА) – уповноваженої урядом установи, що захищає українських експортерів у процесі зовнішньоекономічної діяльності. Після остаточного ухвалення законопроєкту повноваження агентства будуть розширені, й український інвестор, вкладаючи кошти всередині країни, зможе звернутися до ЕКА (або в один із банків чи страхову компанію, які співпрацюють із ним) та оформити страховку від воєнних ризиків.

«Підтримую цей законопроєкт, бо вважаю його корисним для розвитку країни та майбутньої розбудови Луганщини після її деокупації.

Можливість застрахуватися від небезпек, пов’язаних із бойовими діями, надасть інвесторам, які будуть вести діяльність на Луганщини, впевненості та допоможе відродити економіку нашого рідного краю», – поділився думками Олексій Кузнєцов