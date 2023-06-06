росіяни втрачають позиції під Бахмутом

Українські захисники продовжують успішно наступати під Бахмутом та просуваються на флангах.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в
Він зазначив, що на цьому напрямку позиції росіян штурмують бійці 3 ОШБр (окремої штурмової бригади) ЗСУ. Під тиском українських воїнів окупанти відходять.
"Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - зазначив Сирський.
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