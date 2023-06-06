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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
07 червня 2023, 13:08

росіяни втрачають позиції під Бахмутом

Українські захисники продовжують успішно наступати під Бахмутом та просуваються на флангах.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.

Він зазначив, що на цьому напрямку позиції росіян штурмують бійці 3 ОШБр (окремої штурмової бригади) ЗСУ. Під тиском українських воїнів окупанти відходять.

"Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - зазначив Сирський.

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Джерело: "телеграм"
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