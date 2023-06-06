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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
07 червня 2023, 14:40

Масовий мор риби на Дніпропетровщині

Знищення росіянами дамби Каховської ГЕС призвело до падіння рівня води у Каховському водосховищі.

Внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС і різкого зниження рівня води у Каховському водосховищі розпочався масовий мор риби. Про це 7 червня повідомив у телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дніпропетровщина - масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами", - зазначив він у підписі до відео, де видно мілину, всіяну рибою.

Глава ОП додав, що росія здійснює рукотворний «екоцид».

Джерело: "Телеграм"
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