Масовий мор риби на Дніпропетровщині

Знищення росіянами дамби Каховської ГЕС призвело до падіння рівня води у Каховському водосховищі.
Внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС і різкого зниження рівня води у Каховському водосховищі розпочався масовий мор риби. Про це 7 червня повідомив у телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Дніпропетровщина - масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами", - зазначив він у підписі до відео, де видно мілину, всіяну рибою.
Глава ОП додав, що росія здійснює рукотворний «екоцид».