Російські окупанти планують використати український дітей з ТОТ в якості «живого щиту»

07 червня 2023, 15:00

Під приводом загрози постійних обстрілів фсб рф можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з росією регіонів до Криму.

Як повідомляє український омбудсман Дмитро Лубінець, дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку всього півострова.

Він зазначає, що мета таких дій окупантів:

▪️По-перше, створити умови для зменшення ризиків від очікуваного українського контрнаступу на кримському напрямі.

▪️По-друге, дискредитувати ЗСУ та представити Україну як «терористичну країну». В інформаційному середовищі уже поширюються проросійські наративи, ніби це Україна самостійно підірвала Каховську ГЕС.

Лубінець зазначив, що ГЕС контролювалася росією, найбільше шкоди вона нанесла містам, підконтрольним рф. А також додав, що фактичне викрадення українських дітей мало б мати вигляд «місії порятунку». При цьому фсб рф вважає, що поряд з місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових вглиб Криму.

Український омбудсман також підкреслив, що на думку російських спецслужб, «сусідство» дітей поруч з військовими об’єктами не дозволить або значно ускладнить українським військовим можливості вогневого ураження основних підрозділів та пунктів управління ров, значно обмежить чи пригальмує темпи просування ЗСУ по території Криму, дозволить, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовим співтовариством.

Повідомляється також, що у держдумі рф вже ініційовано відповідне звернення до уряду щодо організації евакуації дітей з прикордонних із Україною регіонів до літніх таборів та інших закладів на території АР Крим.