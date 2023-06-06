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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
07 червня 2023, 14:54

Секретар РНБО України Данілов розкрив деталі підриву Каховської ГЕС росіянами

«Підрив Каховської дамби - це спланована ворожа операція», - зазначив секретар РНБО.

російські загарбники підірвали Каховську ГЕС у вівторок, 6 червня, після того, як отримали команду з кабінету диктатора володимира путіна.

Супротивник спеціально, на протязі попереднього часу, накопичував воду та підняв її до критичного рівня, щоб після підриву було завдано максимальної шкоди, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі "Радіо Свобода".

"…..о 2:50 хвилин був здійснений підрив дамби російськими терористами тою вибухівкою, ми вважаємо, яка була закладена ще заздалегідь - у вересні-жовтні минулого року. Швидше за все, за вказівкою Москви все це відбулося вчора……", - зазначив чиновник.

Джерело: "телеграм"
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