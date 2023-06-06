Секретар РНБО України Данілов розкрив деталі підриву Каховської ГЕС росіянами

07 червня 2023, 14:54

«Підрив Каховської дамби - це спланована ворожа операція», - зазначив секретар РНБО.

російські загарбники підірвали Каховську ГЕС у вівторок, 6 червня, після того, як отримали команду з кабінету диктатора володимира путіна.

Супротивник спеціально, на протязі попереднього часу, накопичував воду та підняв її до критичного рівня, щоб після підриву було завдано максимальної шкоди, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі "Радіо Свобода".

"…..о 2:50 хвилин був здійснений підрив дамби російськими терористами тою вибухівкою, ми вважаємо, яка була закладена ще заздалегідь - у вересні-жовтні минулого року. Швидше за все, за вказівкою Москви все це відбулося вчора……", - зазначив чиновник.