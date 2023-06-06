«Бездіяльний» ООН у Києві – тимчасові надписи на автівках організації від народу

07 червня 2023, 16:12

З’явились світлини, де на автівки ООН у Києві наклеїли напис «Useless» (бездіяльний) через реакцію організації на підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками. Відповідальність за цю акцію на себе взяв фотограф Йосип Гусак. Таким чином він трансформував абревіатуру організації «UN» у слово Useless.

- 06.06.2023 року в Україні росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу останніх часів. Тісячі людей залишилися без житла, всім їм потрібна максимальна допомога. Наразі, на ранок наступного дня, кілька повністю готових для поїздок по бездоріжжю позашляховиків ООН та ВООЗ стоять на одній зі стоянок Києва. Кілька білих чистих позашляховиків, - написав він в Instagram.

У коментарі виданню Vogue Ukraine фотограф розповів, що вже довгий час ходить повз ці автівки й дивиться, як вони припадають пилом та брудом.

- Вчора, коли ти не спиш ніч, встаєш зранку, читаєш новини про Херсонщину і увесь день моніториш контент, щоб знати, як допомогти постраждалим, а ввечері знову проходиш повз ці машини - це виглядає як свинство, - заявив він.

Гусак зазначив, що приклеїв папір на клейку стрічку та не використовував фарбу, тому вандалізмом це не вважає.

6 червня після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на сторінці ООН у Twitter зʼявився допис про святкування дня російської мови. У відповідь МЗС України запропонували вивчити слова “екоцид” та “терор” російською мовою. Увечері на ініційованому Україною засіданні Радбезу ООН не було прямо заявлено про причетність російських військових до трагедії.