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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
07 червня 2023, 16:44

Зеленський провів розмову з Ердоганом про Каховську ГЕС

Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час розмови лідери обговорили розвиток подій у російсько-українській війні. Серед іншого, Ердоган запропонував створити комісію за участю "експертів воюючих сторін, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі".

Також президент Туреччини пообіцяв зробити все можливе в цьому плані й запропонував провести переговори за зразком "зернової угоди".

Як повідомив Зеленський у Twitter, він розповів Ердогану "про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха".

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також – про повернення наших незаконно ув'язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи", – додав голова держави.

Джерело: "Європейська правда"
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