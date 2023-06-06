Зеленський провів розмову з Ердоганом про Каховську ГЕС

07 червня 2023, 16:44

Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час розмови лідери обговорили розвиток подій у російсько-українській війні. Серед іншого, Ердоган запропонував створити комісію за участю "експертів воюючих сторін, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі".

Також президент Туреччини пообіцяв зробити все можливе в цьому плані й запропонував провести переговори за зразком "зернової угоди".

Як повідомив Зеленський у Twitter, він розповів Ердогану "про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха".

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також – про повернення наших незаконно ув'язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи", – додав голова держави.