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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
07 червня 2023, 17:00

Велика операція з контрнаступу ще не починалась – Данілов

Українські військові ще не почали запланованого масштабного контрнаступу.

«росія помилково сприймає вдалі просування на деяких ділянках, як початок великої операції», - сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Reuters.

«Коли все це почнеться - вирішуватимуть наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", – сказав він.

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Данілов додав, що немає жодних сумнівів у тому, що саме росіяни зруйнували греблю Каховської ГЕС. Ця територія була окупованою з самого початку повномасштабного вторгнення.

"У росіян був військовий компонент. Це був план номер один. Вони вважали, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, яких вони хотіли б", – пояснив секретар РНБО.

Джерело: "gazeta.ua"
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