Велика операція з контрнаступу ще не починалась – Данілов

Українські військові ще не почали запланованого масштабного контрнаступу.
«росія помилково сприймає вдалі просування на деяких ділянках, як початок великої операції», - сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Reuters.
«Коли все це почнеться - вирішуватимуть наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", – сказав він.
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Данілов додав, що немає жодних сумнівів у тому, що саме росіяни зруйнували греблю Каховської ГЕС. Ця територія була окупованою з самого початку повномасштабного вторгнення.
"У росіян був військовий компонент. Це був план номер один. Вони вважали, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, яких вони хотіли б", – пояснив секретар РНБО.