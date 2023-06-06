Велика операція з контрнаступу ще не починалась – Данілов

07 червня 2023, 17:00

Українські військові ще не почали запланованого масштабного контрнаступу.

«росія помилково сприймає вдалі просування на деяких ділянках, як початок великої операції», - сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Reuters.

«Коли все це почнеться - вирішуватимуть наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", – сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Секретар РНБО України Данілов розкрив деталі підриву Каховської ГЕС росіянами

Данілов додав, що немає жодних сумнівів у тому, що саме росіяни зруйнували греблю Каховської ГЕС. Ця територія була окупованою з самого початку повномасштабного вторгнення.

"У росіян був військовий компонент. Це був план номер один. Вони вважали, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, яких вони хотіли б", – пояснив секретар РНБО.