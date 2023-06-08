Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії

09 червня 2023, 12:03

Глава Української держави подякував Фуміо Кішіді за потужну підтримку з боку Японії в організації його нещодавнього візиту до Хіросіми для участі в саміті лідерів «Групи великої сімки». Володимир Зеленський привітав японське головування з успішними результатами саміту G7, на якому, зокрема, були ухвалені рішення щодо подальшої консолідації міжнародної підтримки України в протидії жахливої агресії рф.

Президент ознайомив Прем’єр-міністра Японії з наслідками підриву росією Каховської гідроелектростанції та зі своїм вчорашнім візитом у південні регіони України, які опинилися в зоні масштабного лиха.

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«Агресор спричинив масштабну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу. Це – свідомий терористичний акт і черговий воєнний злочин росії», – наголосив Глава держави.

Було також відзначено, що руйнування Каховської ГЕС створило загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Фуміо Кішіда висловив солідарність з українським народом у зв’язку з катастрофічними наслідками знищення Каховської гідроелектростанції. Він повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Відбувся конструктивний обмін думками стосовно можливостей реалізації української формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.

«Останні злочини агресора підтвердили, що українська формула миру актуальна як ніколи. Маємо зупинити терор росії», – наголосив Президент.

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