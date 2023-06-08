Цієї ночі ракети знов кружляли навколо наших міст

09 червня 2023, 09:07

Терористи рф направили як дрони-камікадзе, - так і розвідувальні БПЛА, ракети, які літали фактично кругами.

Ігнат повідомив, що на меті було посіяти паніку, розосередити увагу нашої ППО і виявити її слабкі місця.

«іранські шахеди застосовуються для виснаження боєкомплекту систем, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони», – додає він.

З його слів, ракетами ворог також намагається ввести ППО в оману, оскільки снаряди запускають в одному напрямку, після чого їх траєкторію змінюють вздовж маршруту слідування.

Нічна атака 3 08.06.2023 на 09.06.2023 склала: 6 крилатих ракет і запуск до 16 ударних БпЛА.

ППО знищила 4 крилатих ракети і 10 дронів

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