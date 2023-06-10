Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
10 червня 2023, 16:01

Зеленьский підтвердив, що контрнаступ розпочато

В державі вже розпочались певні контрнаступальні й оборонні дії, командувачі всіх напрямків налаштовані позитивно! - президент України заявив під час спільної конференції з канадським прем’єр-міністром, про візит якого вже повідомлялось раніше на наших сторінках.

“Всі налаштовані позитивно – так путіну і передайте”, – зауважив очільник держави. А також додав, - «…я би не довіряв тим, чи іншим телеграм-каналам, а в особливості путіну. Довіряти потрібно нашим військовим».

Президент підтвердив, що весь час перебуває на зв'язку з командуванням різних військових напрямків: командувачем ОСУВ «Таврія» Олександром Тарнавським, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександром Сирським, командувачем Сухопутних військ ЗСУ, командувачем ОСУВ «Одеса» Едуардом Москальовим, командувачем ОСУВ «Північ» Сергієм Наєвим, а також Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Завітайте на наш новий сайт》

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: