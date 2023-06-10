За минулу добу семеро мирних жителів України загинули і ще 50 дістали поранень внаслідок російських обстрілів

10 червня 2023, 07:07

Унаслідок російської атаки дронами-камікадзе в Одеській області постраждали 36 осіб, серед них три дитини. Про це повідомила місцева ОВА у суботу, 10 червня.

"Уламки одного з дронів влучили у квартиру дев’ятиповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Є жертви серед цивільного населення – троє загиблих, ще 26 постраждали, з них троє дітей. Усім надано медичну допомогу, троє залишаються у важкому стані", – йдеться в повідомленні.

Також російські терористи уночі атакували Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки мешканців, та постраждало 10 осіб.

Усі рятувальні служби на місцях виконували свою роботу.

З повідомлення Military Media Center: за минулу добу семеро мирних жителів України загинули і ще 50 дістали поранень внаслідок обстрілів з боку окупантів.

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