Прем'єр-міністр Канади з візитом у Києві

10 червня 2023, 12:03

Сьогодні Джастін Трюдо знову прибув до української столиці разом з віце-прем'єром Канади Христею Фріланд.

Візит до Києва заздалегідь не оголошували. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник у Twitter 10 травня.

Трюдо розпочав свій робочий день у столиці з піднесення квітів до Стіни Пам’яті, - меморіалу, який присвячений всім, хто загинув в російсько-українській війні.

Візит відбувся не з пустими руками. Під час зустрічі в Києві 10 червня 2023 року Президент України та Прем'єр-міністр Канади ухвалили спільну декларацію.

«Україна та Канада визнають, що війна, розв'язана росією, має значні та широкомасштабні наслідки за межами України…,

Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України…

Україна й Канада продовжуватимуть працювати разом з іншими партнерами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією…»

"Канада твердо налаштована реагувати на незаконне і невиправдане вторгнення, продовжуючи надавати військову допомогу. Таку як 500 мільйонів долларів нових коштів на військову допомогу для підтримки спроможності реагувати на російську агресію» - заявили в офісі канадського прем’єра.

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