10 червня 2023, 13:03

Дням в Швейцарії відбулось чергове воєвиявлення людей, в тому числі з приводу «русськой нефті».

Всі пам’ятають, що російський диктатор до 2022 року щіро вважав росію ледь не єдиним місцм на палнеті, де можна викачувати нафту (ред. малоосвідченого бункерного чекіста хтось ввів в оману, мабуть, «великий геолог» дугін).

Цивілізований світ швидко пристосувався, та відмовився від путінської найти.

Наразі Швейцарія бажає на законодавчому рівні відмовитись від будь-яких виділень з російських надр. Саме для цього, було встановлено інтерактивні термінали для голосування, де кожен громадянин має можливість засунути в ротову щілину путіна свій голос.

Знайшлись і ті, хто проти такого «перформенсу». Поціновувачі міжнародного злочинця путіна спробували знищіти термінал. Виглядало це не меньш весело, бо в лоб інтерактивному диктатору молотком прилитіло добряче.

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