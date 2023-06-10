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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
10 червня 2023, 14:11

Трагедія в Херсонській області забрала вже 5 життів, 27 вважаються зниклими

Достовірно відомо, що п’ятеро людей загинули внаслідок підтоплень, викликаних черговим воєнним злочином російських окупантів в Херсонській області, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Інформація за 10 червня станом на 12 годину. У Херсонській області фактично підтоплено 47 населених пунктів, з них: 33 (3815 будинків) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинули 4 людини. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів - 11", - написав Клименко в телеграм-каналі.

У Миколаївській області, з його слів, підтоплено 31 населений пункт. "Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула".

Клименко також повідомив, що станом на 12:55 безвісти зниклими вважаються 27 осіб.

"Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя і безпеки людей", - повідомив керівник відомства.

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