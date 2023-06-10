СБУ повідомила про підозру ще 8 колаборантам, серед яких гауляйтер Сєвєродонецька і «міністр транспорту» в Криму

10 червня 2023, 15:07

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 8 «посадовців» окупаційних адміністрацій рф у тимчасово захоплених регіонах України.

Одним із зловмисників є новопризначений «міністр транспорту Республіки Крим», який очолив псевдоустанову у квітні цього року за протекцією зрадника Аксьонова.

За вказівками з москви, колаборант забезпечує логістику перекидання російських військ з території півострову на південний фронт.

На Луганщині:

За добровільну співпрацю з ворогом також судитимуть гауляйтера Сєвєродонецька.

Встановлено, що за часів Януковича фігурант був мером Брянки і залишався на тимчасово окупованій території. З 2014 року він очолював окупаційну адміністрацію Брянки. Після повномасштабного вторгнення рф погодився на нове призначення.

Також СБУ викрила колишнього посадовця розформованої міліції, який після звільнення у листопаді 2014 року приєднався до терористичного угруповання «лнр».

У березні 2022 року він очолив «відділ поліції» в окупованому Новоайдарі, де займається придушенням руху опору та насадженням кремлівського режиму.

Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (держана зрада);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування).

Ще однією ворожою поплічницею виявилась мешканка тимчасово окупованого Троїцького Луганської області.

Під час захоплення селища вона добровільно погодилась очолити «управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення» у складі місцевої окупаційної адміністрації рф.

На цій «посаді» вона формує кошторис «бюджетних» видатків для матеріально-технічного забезпечення окупантів.