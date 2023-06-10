Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 червня 2023, 07:45

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 11.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 215,6 тис. осіб, знищено 3300 БПЛА та понад 600 РСЗВ ворога – Генштаб ЗСУ:

Завітайте на наш новий сайт》

  • особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3926 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
  • артилерійських систем – 3736 (+19) од,
  • РСЗВ – 601 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 509 (+2).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: