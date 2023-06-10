Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 11.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 215,6 тис. осіб, знищено 3300 БПЛА та понад 600 РСЗВ ворога – Генштаб ЗСУ:
- особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3926 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
- артилерійських систем – 3736 (+19) од,
- РСЗВ – 601 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!