Протест родичів жертв MH17 біля посольства рф у Гаазі

11 червня 2023, 17:17

У жахливій катастрофі, що створила росія, загинули всі 298 осіб, які перебували на борту літака.

Сьогодні близькі та родичі жертв MH17 знову роставили 298 порожніх стільців навпроти посольства росії в Гаазі – по одному для кожної втраченої людини. – з повідомлення NOS.

Ще з 2018 року, ініціативна група зі встановлення істини та фактажу катастрофи MH17, об'єднання рідні жертв і для родичів, щороку організовує подібну акцію.

Протест спрямований проти ставлення злочинного російського режиму до трагедії 17 липня 2014 року. Кримінальні слідчі дії, проведені JIT, достовірно показали, що літак MH17 був збитий російською ракетною установкою "Бук" з поля, контрольованого проросійськими терористами. Суд прийняв до уваги "величезну кількість доказів" цього, однак рф завжди заперечувала свою причетність до теракту.

"Навіть після восьми років розслідування і збалансованого кримінального процесу, що тривав майже три роки", – йдеться в заяві організації.