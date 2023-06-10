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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 червня 2023, 19:01

Окупаційні адміністрації на півночі Криму готуються к втечі

Окупанти розпочали евакуаційні заходи у північних районах тимчасово окупованого Криму. Вони спонукають населення до переміщення та готують викрадення матеріально-культурних цінностей. Про це повідомляє Центр національного супротиву.

Окупаційним адміністраціям були віддані накази формувати списки населення на примусову «евакуацію» вглиб півострова або на територію рф. Відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ.

Першочергово вивозитимуть представників окупаційних адміністрацій, їхні сім’ї, техніку та документи. Водночас росіяни складають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до рф.

Зі свого боку в Мінреінтеграції наголошують, щоУкраїна готується деокупавати всі свої території, в тому числі Крим. Після звільнення на територію півострова повернеться законна українська влада. Всі причетні до діяльності окупаційних адміністрацій та розкрадання…

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Джерело: "МінРеінтеграції"
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