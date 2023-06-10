Ще один населений пункт на Донеччині звільнено

11 червня 2023, 20:02

Відомо, що деокупація населеного пункту відбулася 10 червня, але деякі деталі стали відомі лише зараз.

Інформацію про звільнення села Нескучне на Донецькому напрямку повідомили у підрозділі Тероборони ЗСУ.

Українські військові під час успішних контрнаступальних дій на передодні взяли у полон російських загарбників, а згодом відбулось саме звільнення населеного пунку Нескучне. Про це повідомив Сьомий окремий батальйон АРЕЙ УДА у Facebook

"10 червня 7-й окремий батальйон АРЕЙ Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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