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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 червня 2023, 12:10

Повідомляється про звільнення села Благодатне на Донеччині

Бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша звільнили від окупантів населений пункт Благодатне на Донеччині. Про це 11 червня повідомила пресслужба Сухопутних сил. Також ця інформація з’явилась на офіційній сторінці бригади в Facebook і відео, на якому встановлюють державний прапор на одній з будівель населеного пункту.

Зазначається, що село деокупували у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України.

«Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних «росомах» - зазначили захисники».

«У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі», - наголосили військові.

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