11 червня 2023, 09:01 Новий центр для ВПО з Луганщини в Ірпені Луганська ОВА повідомила, що в Ірпені відкрито координаційний центр для ВПО з Луганщини, яким опікується Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація. Необхідні документи для звернення за допомогою: довідку ВПО,

паспорт,

ідентифікаційний код. Поки що, можна отримати продуктові набори, але надалі у центрі планують надавати консультації з юридичних та соціальних питань, а також проводити медогляд. Адреса: Ірпінь, вулиця 74-ї Стрілецької Дивізії, 1. Графік роботи: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 15:00 Телефон: 093 803 52 47 (буде доступний з 12 червня). Завітайте на наш новий сайт》 irta-fax Твітнути