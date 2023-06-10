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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
11 червня 2023, 09:01

Новий центр для ВПО з Луганщини в Ірпені

Луганська ОВА повідомила, що в Ірпені відкрито координаційний центр для ВПО з Луганщини, яким опікується Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація.

Необхідні документи для звернення за допомогою:

  • довідку ВПО,
  • паспорт,
  • ідентифікаційний код.

Поки що, можна отримати продуктові набори, але надалі у центрі планують надавати консультації з юридичних та соціальних питань, а також проводити медогляд.

Адреса: Ірпінь, вулиця 74-ї Стрілецької Дивізії, 1.

Графік роботи: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 15:00

Телефон: 093 803 52 47 (буде доступний з 12 червня).

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