Новий центр для ВПО з Луганщини в Ірпені

Луганська ОВА повідомила, що в Ірпені відкрито координаційний центр для ВПО з Луганщини, яким опікується Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація.
Необхідні документи для звернення за допомогою:
- довідку ВПО,
- паспорт,
- ідентифікаційний код.
Поки що, можна отримати продуктові набори, але надалі у центрі планують надавати консультації з юридичних та соціальних питань, а також проводити медогляд.
Адреса: Ірпінь, вулиця 74-ї Стрілецької Дивізії, 1.
Графік роботи: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 15:00
Телефон: 093 803 52 47 (буде доступний з 12 червня).