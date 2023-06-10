Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
11 червня 2023, 10:19

Плани люблять тишу

«Плани люблять тишу» - такий заклик можна спостерігати від багатьох політиків та посадовців.

Ще 4 червня Міноборони України опублікувало відео, в якому натякнуло, що оголошення про початок контрнаступу очікувати не варто і з того часу нові ролики періодично з’являються в медіапросторі.

Відтак, і сьогодні, маємо нове відео від начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Буданова, де також «плани люблять тишу»

Далі буде...

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: про звільнення села Благодатне на Донеччині

Завітайте на наш новий сайт》

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: