11 червня 2023, 10:19

«Плани люблять тишу» - такий заклик можна спостерігати від багатьох політиків та посадовців.

Ще 4 червня Міноборони України опублікувало відео, в якому натякнуло, що оголошення про початок контрнаступу очікувати не варто і з того часу нові ролики періодично з’являються в медіапросторі.

Відтак, і сьогодні, маємо нове відео від начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Буданова, де також «плани люблять тишу»

Далі буде...

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