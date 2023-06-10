«Плани люблять тишу» - такий заклик можна спостерігати від багатьох політиків та посадовців.
Ще 4 червня Міноборони України опублікувало відео, в якому натякнуло, що оголошення про початок контрнаступу очікувати не варто і з того часу нові ролики періодично з’являються в медіапросторі.
Відтак, і сьогодні, маємо нове відео від начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Буданова, де також «плани люблять тишу»
Далі буде...
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