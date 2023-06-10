Президент Чехії зустрівся з українською дівчинкою, яка зазнала цькування однокласників

11 червня 2023, 11:07

Президент Чехії Петр Павел особисто зустрівся з українською дівчинкою, яка зазнала цькування однокласників під час шкільної екскурсії. Її ображали за походженням, у неї плювали, супроводжуючи висловлюваннями про "погану Україну" та "добру росію". Це абсолютно неприпустимо, тим більше в країнах ЄС!

"Засуджую знущання, приниження та насильство у школах. А у випадку з дитиною, яка через війну була змушена покинути свою країну та друзів і якій ми запропонували притулок, це особливо ганебно. Я високо оцінюю реакцію школи та батьків, а також те, що перед нею вибачилися. Але шрами на душі залишаться", - зазначив Президент Чехії.

На інцидент також відреагувала школа, керівництво МВС та Міносвіти Чехії. Перед дівчинкою вибачилися, а з батьками дітей, які займалися булінгом маленької українки проведуть відповідну роботу.

Щиро дякую панові Президенту Petr Pavel за швидку реакцію, людяність, підтримку і захист українських дітей війни, які знайшли тимчасовий прихисток у Чехії!