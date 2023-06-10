Переселенців зі Сходу прихистили на Житомирщині

11 червня 2023, 13:06

Прихисток на Житомирщині сьогодні знайшли ще 30 вимушених переселенців з Донеччини, які прибули потягом до Бердичева. Серед них шестеро дітей та ще три особи з інвалідністю. – йдеться у повідомленні ДСНС

Прямо з потягу, на залізничному вокзалі їх зустріли рятувальники, поліцейські, волонтери, представники місцевих органів влади, товариства Червоного Хреста України, робітники благодійних фондів.

Люди на місці мали змогу перекусити, а також отримати фінансову допомогу від держави. Рятувальники переносили увесь багаж переселенців від перону до автобуса, яким відвозили їх до тимчасового прихистку.

Дванадцять внутрішньо переміщених осіб розмістили на базі колишнього освітнього закладу в с. Городок Ружинської триторальної громади, ще 17 осіб виявили бажання поселитися самостійно в містах Житомир, Бердичів, Чернівці та с. Студениця Житомирського району.

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