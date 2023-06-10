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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
11 червня 2023, 14:29

Вражаюча статистика від Міноборони Британії

За приблизними підрахунками Міноборони Британії, кожні 48 см захопленої території росія втрачала одного свого солдата вбитим або пораненим.Про це йдеться у поширеному відомством ролику в мережі.

"У лютому 2022-го року росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів. Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі" – дослівно у повідомленні Міноборони Британії у Twitter.

Загалом, у Бахмуті росії вдалося просунутися на 29 кілометрів. Але з травня 2022-го року рф безповоротньо втратила тут до 60 тисяч окупантів.

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