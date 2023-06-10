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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
11 червня 2023, 15:08

У пригожина відбирають «вагнерів»

На болотах задля встановлення "правого статусу" всіх "вагнерівці" змусять підписати контракт з російським оборонним відомством – «міністерством вбивств» у народі. Це обов’язкова вимога для всіх приватних військових формувань, включно з ПВК вагнер.

Міністр оборони росії сергій шойгу видав наказ, за яким усім приватним військовим формуванням, які вмирають в Україні, до 1 липня підписати контракти з регулярною армією. Про це зазначено на офіційному сайті міноборони рф.

Такий наказ надає можливість всім бойовикам укласти контракт або з добровольчими загонами, або з міністерством оборони рф, тим самим стаючи контрактниками армії росії.

Засновник «вагнерів» євген пригожин вже встиг випустити заяву, що його формування не підписуватиме жодних контрактів із міноборони рф, зазначивши, що як і раніше – «вагнер» та він сам підпорядковуються лише путіну.

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