Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 12.06.2023

За добу Сили оборони знищили понад 500 російських загарбників, уразили 10 артилерійських систем ворога: загальні втрати рф становлять 216,1 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 216180 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3931 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,
- артилерійських систем – 3746 (+10) од,
- РСЗВ – 601 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3307 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 510 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!