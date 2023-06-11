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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
12 червня 2023, 08:00

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 12.06.2023

За добу Сили оборони знищили понад 500 російських загарбників, уразили 10 артилерійських систем ворога: загальні втрати рф становлять 216,1 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 216180 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3931 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3746 (+10) од,
  • РСЗВ – 601 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3307 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 510 (+1).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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