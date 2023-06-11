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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
12 червня 2023, 09:04

Помер Сільвіо Берлусконі - колишній глава уряду Італії

На 86 році у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані пішов з життя одіозний політик.

Госпіталізований Берлусконі був у п'ятницю в медзаклад, де вже проходив лікування від пневмонії та лейкемії.

Берлусконі запам’ятається активним і скандальним політиком. Він очолював партію Forzaak Italia ("Вперед, Італіє").

Колишній прем′єр, за життя, відзначився своєю тісною дружбою з російським президентом володимиром путіним. Багато разів від нього лунали не зовсім коректні висловлювання щодо України. Так, вже у лютому 2022 року екс-прем’єр звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що той нібито "продовжував атакувати два регіони на сході своєї країни", через що рф і розпочала «спєцопєрацію».

Користувачі соцмереж відреагували дописами: «Помер цей - помре і той…!»

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