12 червня 2023, 09:04

На 86 році у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані пішов з життя одіозний політик.

Госпіталізований Берлусконі був у п'ятницю в медзаклад, де вже проходив лікування від пневмонії та лейкемії.

Берлусконі запам’ятається активним і скандальним політиком. Він очолював партію Forzaak Italia ("Вперед, Італіє").

Колишній прем′єр, за життя, відзначився своєю тісною дружбою з російським президентом володимиром путіним. Багато разів від нього лунали не зовсім коректні висловлювання щодо України. Так, вже у лютому 2022 року екс-прем’єр звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що той нібито "продовжував атакувати два регіони на сході своєї країни", через що рф і розпочала «спєцопєрацію».

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