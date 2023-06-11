Донецький напрямок: ЗСУ звільнили ще одне село

12 червня 2023, 10:04

Таку заяву зробила заступниця Миністра оборони Ганна Маляр у своему телеграм-каналі сьогодні вранці:

«Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського. Далі буде...Слава Україні!»

Така ж сама інформація з відповідним відео з’явилась на сторінці Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у мережі Фейсбук.

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