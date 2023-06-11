ЗСУ звільнили Новодарівку у Запорізькій області

12 червня 2023, 11:13

Населений пункт було звільнено 4-го червня 23-ю ОМБр та 110-ю ОБрТрО, але у зв’язку з інформаційною тишею – про це стало відомо лише нещодавно. Повідомлення зробила Запорізька окрема бригада територіальної оборони у Facebook в понеділок, 12 червня:

«4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село НОВОДАРІВКА. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!»

Зауважимо, що Міноборони поки не повідомляє про звільнення Новодарівки.

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