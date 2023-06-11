Підозри мешканкам Рубіжного та Старобільщини – Прокуратура

12 червня 2023, 14:12

На сайті Луганської обласної прокуратури повідомляється:

За процесуального керівництва Сєвєродонецької та Старобільської окружних прокуратур Луганської області п’ятьом особам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, двоє мешканок м. Рубіжне з активною проросійською позицією залишились на тимчасово окупованій території міста та пішли на співпрацю з ворогом.

Колишня директорка місцевої школи отримала підвищення і стала «начальником управління освіти м. Рубіжне лнр». Наразі вона «призначає» на посади директорів шкіл, видає «накази» про знищення навчальних матеріалів, написаних українською та всіляко возвеличує рф на камери пропагандистських каналів.

Також в окупаційній адміністрації міста з квітня 2022 року почала працювати уродженка смт Лозно-Олександрівка. Вона очолює «відділ з питань державної цивільної служби та кадрів».

Крім того, викрито ще трьох колаборанток зі Старобільщини.

Колишня посадова особа органу місцевого самоврядування однієї з тергромад Луганщини добровільно очолила «юридичний відділ адміністрації Марківського району лнр».

Ще одна фігурантка до повномасштабного російського вторгнення працювала в Марківському об’єднаному управлінні ПФУ в Луганській області. Наразі вона «доросла» до так званого «першого заступника начальника «державної установи – управління пенсійного фонду лнр в Новопсковському районі».

Жителька смт Біловодськ також вирішила зробити собі кар’єру в місцевій окупаційній «адміністрації». Вона очолила так званий «загальний відділ».

Підозрювані сприяють легалізації окупаційного режиму на території регіону. Вони здійснюють перереєстрацію правовстановлюючих документів, набирають працівників до незаконно створених органів і схиляють місцевих мешканців до співпраці з представниками псевдореспубліки.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.