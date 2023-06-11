12 червня 2023, 19:03 Знищено вертоліт Ка-52 ворога -ЗСУ На офіційний сторінці у Фейсбук Генерального Штабу ЗСУ з’явилась інформація про знищення ударного вертоліта Ка-52 росіян. Мінус дороговартісна техніка ворога – зазначили у Штабі. "Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Слава Україні! Фото ілюстративне" - йдеться у дописі. Доречі, це виявився ювілейний, 300-й вертоліт, який знищили наші сили (прим. ред.) Нагадаємо: Ка-52 «Алігатор» - це розвідувально-ударний вертоліт рф нового покоління. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу та інші цілі на полі бою. Модифікований з вертольота Ка-50 «Чорна акула». Читайте також: Ще 5 систем Patriot отримає Україна irta-fax Твітнути