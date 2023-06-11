Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
12 червня 2023, 19:03

Знищено вертоліт Ка-52 ворога -ЗСУ

На офіційний сторінці у Фейсбук Генерального Штабу ЗСУ з’явилась інформація про знищення ударного вертоліта Ка-52 росіян. Мінус дороговартісна техніка ворога – зазначили у Штабі.

"Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Слава Україні! Фото ілюстративне" - йдеться у дописі.

Доречі, це виявився ювілейний, 300-й вертоліт, який знищили наші сили (прим. ред.)

Нагадаємо: Ка-52 «Алігатор» - це розвідувально-ударний вертоліт рф нового покоління. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу та інші цілі на полі бою. Модифікований з вертольота Ка-50 «Чорна акула».

Читайте також: Ще 5 систем Patriot отримає Україна

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: