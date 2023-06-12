Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 13.06.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже близько 216,6 тис. осіб, збито 300 вертольотів ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3935 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
- артилерійських систем – 3766 (+20) од,
- РСЗВ – 601 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 363 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 300 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 3309 (+2),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 511 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!