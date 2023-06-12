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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
13 червня 2023, 17:41

путін наказав підірвати Курську АЕС

Опозиційний російський телеграм-канал "Генерал СВР" повідомив про начебто вже прийняте рішення російського терориста-диктатора влаштувати техногенну катастрофу на Курській АЕС:

"Президент росії володимир путін окреслив об'єкт "ядерної катастрофи", це Курська АЕС. путін дав розпорядження підготувати до реалізації операцію із провокацією техногенної катастрофи з подальшим звинуваченням у "диверсії" української сторони. Ми вже попереджали, що такі плани обговорюються, але зараз йдеться про пряме розпорядження путіна, і готовність діяти." - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на нарастаючу істерію у кремлі з початком контрнаступу, неможливо повністю відсікти ймовірність таких подій. Наслідки такої катастрофи важко навіть уявити - можуть постраждати мільйони людей.

Сподіваємось, що цієї та подібних катастроф вдасться уникнути, а режим антихриста паде найближчим часом.

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