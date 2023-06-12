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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
13 червня 2023, 18:38

Оголошено новий пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати 13 червня офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету військової підтримки загальною вартістю 325 мільйонів доларів. Повний перелік того, з чого складається додаткова допомога, опублікувало Міністерство оборони США.

До пакета військової допомоги увійшли:

  • боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS;
  • переносні зенітні ракетні комплекси Stinger;
  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • десять бойових броньованих машин Stryker;
  • переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin;
  • протитанкові керовані ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
  • протитанкові гранатомети АТ-4;
  • понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї і гранат;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Допомога від США відбувається за програмою адміністрації президента Джо Байдена, яка включає вилучення озброєння з запасів американської армії. Це може сприяти більш швидкої передачі військової підтримки.

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