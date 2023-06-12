13 червня 2023, 18:38 Оголошено новий пакет військової допомоги від США Сполучені Штати 13 червня офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету військової підтримки загальною вартістю 325 мільйонів доларів. Повний перелік того, з чого складається додаткова допомога, опублікувало Міністерство оборони США. До пакета військової допомоги увійшли: боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS;

переносні зенітні ракетні комплекси Stinger;

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

15 бойових машин піхоти Bradley;

десять бойових броньованих машин Stryker;

переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin;

протитанкові керовані ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;

протитанкові гранатомети АТ-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї і гранат;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;

запчастини та інше польове обладнання. Допомога від США відбувається за програмою адміністрації президента Джо Байдена, яка включає вилучення озброєння з запасів американської армії. Це може сприяти більш швидкої передачі військової підтримки. irta-fax Твітнути irtafax.com