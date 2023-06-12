Оголошено новий пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати 13 червня офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету військової підтримки загальною вартістю 325 мільйонів доларів. Повний перелік того, з чого складається додаткова допомога, опублікувало Міністерство оборони США.
До пакета військової допомоги увійшли:
- боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS;
- переносні зенітні ракетні комплекси Stinger;
- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- 15 бойових машин піхоти Bradley;
- десять бойових броньованих машин Stryker;
- переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin;
- протитанкові керовані ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
- протитанкові гранатомети АТ-4;
- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї і гранат;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
- запчастини та інше польове обладнання.
Допомога від США відбувається за програмою адміністрації президента Джо Байдена, яка включає вилучення озброєння з запасів американської армії. Це може сприяти більш швидкої передачі військової підтримки.