Чергова нічна атака: знищено 11 крилатих ракет та ударний дрон

13 червня 2023, 09:00

Чергова нічна атака і черговий тероризм держави-окупанта проти мирного населення України.

Уночі 13 червня ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

У м. Кривий Ріг – влучання ракет в житловий сектор, зокрема, п’ятиповерховий будинок… Співчуваємо родинам загиблих та постраждалим від рук терористів…

Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО!

За кожне життя українця буде відплата! Переможемо!

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